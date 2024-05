France Mayer prend la direction des relations avec les épargnants à l’AMF

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a nommé France Mayer à la tête de la Direction des relations avec les épargnants et de leur protection à compter du 1er juin 2024. Elle succède à Claire Castanet, partie à la retraite fin mars 2024. France Mayer, qui intègre aussi le Comité exécutif de l’AMF, est actuellement directrice de la supervision des intermédiaires de marché au sein de la Direction des données et des marchés du régulateur français.

France Mayer a rejoint l’AMF fin 2010 en tant que chargée de portefeuille à la Division du suivi des intermédiaires de marché et en 2014, elle est nommée responsable de l’unité, en charge notamment de l’agrément et du suivi au quotidien des intermédiaires de marché ainsi que de la mise en œuvre des nouvelles réglementations comme MIF2. Elle a démarré sa carrière au sein de la Société Générale, occupant successivement des fonctions opérationnelles et de management de l’équipe de trading secondaire sur produits structurés et dérivés complexes. Elle a intégré par la suite l’équipe de structuration de fonds de Lyxor Asset Management.