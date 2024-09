France : les prix à la consommation en hausse de1,2% en septembre

(AOF) - Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 1,2 % en septembre après 1,8 % en août, selon une estimation provisoire dévoilée par l'Insee ce vendredi. Cette nette baisse de l’inflation s’explique d'abord par un repli des prix de l’énergie en particulier ceux des produits pétroliers. Les prix des services ont ralenti sur un an et ceux des produits manufacturés ont diminué à un rythme un peu plus soutenu qu’au mois précédent. Les prix de l’alimentation et du tabac ont augmenté sur un an au même rythme que le mois précédent.