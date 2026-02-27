France : les prix à la consommation en hausse de 1% sur un an
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 09:06
Cette hausse de l'inflation s'expliquerait en partie par une baisse moins prononcée des prix de l'énergie, provoquée par un effet de base sur les prix de l'électricité qui avaient fortement reculé en février 2025. Les prix des produits manufacturés baisseraient moins qu'en janvier. Les prix de l'alimentation accéléreraient sur un an, comme ceux des services et du tabac.
Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,7 % en février, après -0,3 % en janvier.
A lire aussi
-
Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont rebondi plus qu'anticipé en janvier, montrent les données publiées vendredi par l'Insee. Elles ont augmenté de 0,5% sur un mois, après -0,5% (révisé de -0,6%) en décembre, selon les données. ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris s'inscrit en petite hausse vendredi après avoir débuté la séance dans le rouge, la prudence restant de mise après les résultats du géant Nvidia qui n'a pas permis de dissiper les doutes autour de l'intelligence artificielle. Vers 10H15 heure ... Lire la suite
-
L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré à 1,1% sur un an en février, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee. Le consensus tablait sur un indice IPCH, qui permet la comparaison avec les autres ... Lire la suite
-
Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a réveillé le procès latent en antisémitisme qui lui est fait, après avoir ironisé sur la prononciation du nom "Epstein" jeudi à Lyon. Ce qu'il a vigoureusement réfuté, accusant ses contempteurs de nourrir "délibérément ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer