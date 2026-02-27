 Aller au contenu principal
France : les prix à la consommation en hausse de 1% sur un an
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 09:06

Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 1 % en février 2026, après 0,3 % en janvier, indique l'Insee ce vendredi.

Cette hausse de l'inflation s'expliquerait en partie par une baisse moins prononcée des prix de l'énergie, provoquée par un effet de base sur les prix de l'électricité qui avaient fortement reculé en février 2025. Les prix des produits manufacturés baisseraient moins qu'en janvier. Les prix de l'alimentation accéléreraient sur un an, comme ceux des services et du tabac.

Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,7 % en février, après -0,3 % en janvier.

