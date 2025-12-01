France-Les immatriculations de voitures neuves en baisse de 0,29% en novembre-PFA

Les immatriculations de voitures neuves en France ont reculé en novembre de 0,29% en rythme annuel, selon les données communiquées lundi par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 132.927 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA. Le mois de novembre a compté 19 jours ouvrables cette année, comme l'an dernier.

Sur les onze premiers mois de l'année, le marché a enregistré une baisse de 4,92% sur un an, avec 1.459.227 immatriculations, montrent les données.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis

STLAM.MI , qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont reculé le mois dernier de 5,50% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault RENA.PA (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France augmenter de 3,97% en rythme annuel en novembre.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla TSLA.O a vu ses ventes chuter de 57,83% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)