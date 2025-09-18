France : les anticipations d’inflation des chefs d’entreprise à 3-5 ans restent ancrées à 2 %

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, la médiane de l’inflation perçue par les chefs d’entreprise s’élève à 2 %, à un niveau très supérieur à l’indice des prix à la consommation (0,9 % en août) et à l’indice des prix à la consommation harmonisé (0,8 % en août), selon la dernière enquête trimestrielle de la Banque de France. Leurs anticipations médianes à un an, comme celles à moyen terme (horizon 3 à 5 ans), s’établissent également à 2 %, en ligne avec l’objectif de stabilité des prix.

L'institution note cependant que la distribution des réponses à l'horizon 3 à 5 ans s'est déplacée vers des anticipations plus élevées. La part des réponses indiquant une inflation supérieure ou égale à 3 % a ainsi atteint 32 %, en hausse de 9 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent.