 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Le taux de chômage augmente à 7,9% au T4, au plus haut depuis 2021
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 09:01

(Actualisé avec déclaration de Roland Lescure)

Le taux de chômage a augmenté au quatrième trimestre en France (hors Mayotte) pour atteindre son plus haut niveau depuis le troisième trimestre 2021, selon les données publiées mardi par l'Insee.

Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) s'est établi à 7,9% au quatrième trimestre après 7,7% au trimestre précédent, indique l'Insee dans un communiqué.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une stabilité du taux de chômage d'un trimestre sur l'autre, à 7,7%.

Le taux de chômage est à son plus haut niveau depuis le troisième trimestre 2021, note l'Insee, qui ajoute qu'il "demeure nettement au-dessous de son pic de mi-2015 (de -2,6 points)".

"Depuis huit ans, on est sur un taux d'emploi qu'on n'a jamais eu. Mais l'année dernière, ça s'est ralenti", a réagi mardi Roland Lescure, ministre de l’Economie et des Finances, sur France 2.

"C'est un avertissement et cela montre qu'il faut continuer à se battre pour que la croissance soit au rendez-vous, pour que le coût du travail soit limité, pour que la compétitivité de l'économie, notamment de l'industrie française, soit affirmée", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Coralie Lamarque avec la contribution de Bertrand Boucey; édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

4 commentaires

  • 09:20

    Sacré paradoxe quand on entends que nombre d'emplois ne trouvent pas preneur et que certains patrons plaident en faveur de l'immigration afin de les pourvoir, la solution est à mon sens plus simple : cesser l'assistanat à outrance qui est pratiqué depuis les années 80 et les coucous seront contraints de quitter le nid douillet qu'ils squattent.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank