France: le PMI manufacturier repasse en zone de croissance information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 10:03









(Zonebourse.com) - L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, calculé par S&P Global, s'est redressé de 48,2 en juillet à 50,4 en août, et, au-dessus des 50, signale une amélioration de la conjoncture du secteur pour la première fois depuis janvier 2023.



Si les résultats de l'enquête soulignent de nouveau la faiblesse de la demande, l'environnement commercial montre quelques signes d'amélioration, comme en témoigne l'atténuation de la baisse des nouvelles commandes enregistrée en août.



L'emploi dans le secteur a suivi une évolution très favorable en août : les fabricants ont augmenté leurs effectifs pour un quatrième mois consécutif, le taux de croissance ayant en outre atteint un sommet de plus de trois ans.



L'intensification des pressions concurrentielles ayant limité le pouvoir de tarification des entreprises, les fabricants n'ont pu augmenter leurs prix de vente que marginalement, le taux d'inflation ayant en outre fléchi par rapport à juillet.





