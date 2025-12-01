France : le PMI manufacturier en ligne avec les attentes en novembre

(AOF) - En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 47,8 en novembre, en ligne avec les prévisions après 48,8 en octobre, a indiqué S&P Global.

"La tendance baissière est particulièrement évidente dans les sous-indices liés à la demande, la faiblesse des carnets de commandes ayant entraîné un recul de la production, le plus fort depuis février. Si l'enquête signale un retour à la hausse des ventes à l'export, la diminution du volume global des ventes témoigne de la fragilité des marchés intérieurs," a commenté Jonas Feldhusen, économiste à la Hamburg Commercial Bank.

Avant de souligner : "De manière inattendue toutefois (compte tenu de la faiblesse actuelle de la conjoncture), les perspectives d'activité à douze mois des fabricants se sont fortement améliorées par rapport à octobre".