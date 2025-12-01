 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 096,17
-0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

France : le PMI manufacturier en ligne avec les attentes en novembre
information fournie par AOF 01/12/2025 à 09:56

(AOF) - En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 47,8 en novembre, en ligne avec les prévisions après 48,8 en octobre, a indiqué S&P Global.

"La tendance baissière est particulièrement évidente dans les sous-indices liés à la demande, la faiblesse des carnets de commandes ayant entraîné un recul de la production, le plus fort depuis février. Si l'enquête signale un retour à la hausse des ventes à l'export, la diminution du volume global des ventes témoigne de la fragilité des marchés intérieurs," a commenté Jonas Feldhusen, économiste à la Hamburg Commercial Bank.

Avant de souligner : "De manière inattendue toutefois (compte tenu de la faiblesse actuelle de la conjoncture), les perspectives d'activité à douze mois des fabricants se sont fortement améliorées par rapport à octobre".

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, à la sortie du tribunal à Lyon le 1er décembre 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Chantage à la sextape: prison ferme et inéligibilité immédiate pour le maire de Saint-Etienne
    information fournie par AFP 01.12.2025 11:30 

    Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, a été reconnu coupable lundi de chantage à la sextape et condamné à quatre ans de prison ferme et une inéligibilité immédiate, une peine plus sévère que celle requise lors de son procès. "Je suis innocent, cette décision ... Lire la suite

  • Procès du chantage à la sextape: "Je me sens soulagé" (Artigues)
    Procès du chantage à la sextape: "Je me sens soulagé" (Artigues)
    information fournie par AFP Video 01.12.2025 11:28 

    "Je me sens soulagé parce que c'est une étape qui s'achève. (...) C'est en tout cas la reconnaissance de mon statut de victime, de tout ce que j'ai pu endurer pendant toutes ces années où j'étais menacé", explique Gilles Artigues, ancien adjoint à la mairie de ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky écoute son homologue français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse, le 17 novembre 2025 à Paris ( POOL / Sarah Meyssonnier )
    Guerre en Ukraine: Zelensky à Paris en plein va-et-vient diplomatique orchestré par Trump
    information fournie par AFP 01.12.2025 11:19 

    Volodymyr Zelensky est arrivé lundi à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron et consolider ses soutiens européens au moment où il est fragilisé politiquement et où les Etats-Unis pilotent d'intenses tractations diplomatiques pour arrêter la guerre lancée par la ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 01.12.2025 11:17 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,45% pour le Dow Jones .DJI , de 0,63% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,78% pour le Nasdaq .IXIC : * AMERICAN

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank