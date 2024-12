France: le PMI composite reste ancré en territoire négatif information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 09:37









(CercleFinance.com) - Le secteur privé français s'est contracté pour le quatrième mois consécutif en décembre, selon les résultats préliminaires de l'enquête PMI menée auprès des directeurs d'achat.



L'indice PMI 'flash' composite publié par HCOB et qui mesure l'activité globale dans l'Hexagone s'est redressé à 46,7 ce mois-ci, contre 45,9 en novembre, mais il reste encore à un niveau inférieur à la barre des 50 points témoignant d'une décroissance de l'activité.



L'indice PMI sur le secteur des services est remonté à 48,2 en décembre, après 46,9 en novembre, mais celui ayant trait à l'industrie manufacturière s'est replié à 41,9 en décembre, contre 43,1 en novembre, pour atteindre un plus bas de quatre ans et demi.



Pour Tariq Kamal Chaudhry, économiste à la Hamburg Commercial Bank (HCOB), la conjoncture économique française ne montre tout simplement aucun signe d'amélioration



Le fait, notamment, que l'indice composite reste ancré en territoire négatif n'offre selon lui 'aucun espoir de reprise prochaine'.



'Par ailleurs, si le secteur manufacturier reste le talon d'Achille de l'économie française, le secteur des services, qui affiche de meilleures performances, ne parvient pas à apporter l'élan nécessaire à un retour de la croissance', explique-t-il.



De son point de vue, l'instabilité politique semble de toute évidence devoir perdurer en 2025.



'Il est (...) difficile d'imaginer que la nomination hâtive de François Bayrou, politicien certes chevronné, au poste de Premier ministre par le président Emmanuel Macron pourra engendrer plus de stabilité', souligne-t-il.



'Bayrou manque en effet de soutiens à gauche comme à droite, et pourrait de ce fait subir le même sort que Michel Barnier', prévient l'économiste.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.