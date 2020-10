Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le gouvernement ordonnera l'expulsion de 231 fichés S pour radicalisation Reuters • 18/10/2020 à 21:05









PARIS, 18 octobre (Reuters) - Le gouvernement ordonnera l'expulsion de 231 personnes fichés S pour radicalisation, selon des informations d'Europe 1 qui ont été confirmées à Reuters par une source syndicale, deux jours après la mort d'un enseignant décapité aux abords d'un collège de Conflans-Sainte-Honorine après avoir montré en classe des caricatures du prophète Mahomet. Le ministère de l'intérieur s'est entretenu dimanche avec les préfets de France pour les en avertir. Les personnes concernées figurent dans le fichier de signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT, selon les deux médias ainsi que le syndicat Alternative Police. Sur cette liste, 180 personnes se trouvent actuellement en prison. Les 51 autres, encore en liberté, vont être arrêtées, précise le syndicat de police. Le ministère de l'Intérieur a par ailleurs demandé à ses services d'examiner plus attentivement les dossiers des demandeurs d'asile en France, précise Alternative police. Le ministère de l'Intérieur n'était pas disponible dans l'immédiat. Le président de la République réunissait ce dimanche un conseil restreint de défense à l'Elysée, à l'issue duquel des initiatives pourraient être annoncées. (Caroline Pailliez)

