France: Le géant américain Live Nation rachète Paris La Défense Arena
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 12:38

Le logo de Live Nation Entertainment

Le logo de Live Nation Entertainment

Le géant américain Live Nation Entertainment ‍a signé un accord pour acquérir la salle couverte Paris ‌La Défense Arena, ont annoncé mardi les entreprises impliquées ​dans la transaction.

L'opération, dont le ⁠montant n'a pas été communiqué, a été conclu par ⁠la ‍filiale française du groupe ⁠américain et le groupe Ovalto, propriétaire de la salle couverte ​et du club de rugby Racing 92.

Située à Nanterre (Hauts-de-Seine) et ⁠d'une capacité de plus ​40.000 places, la salle Paris ​La Défense ​Arena a accueilli des artistes ​de renommée ⁠internationale et des évènements majeurs tels que les Jeux Olympiques 2024.

La finalisation de la transaction ‌reste soumise à l’accord de l’Autorité de la concurrence, indiquent les entreprises dans un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ‌Blandine Hénault)

Fusions / Acquisitions
  13:52

    Un morceau de la France et déjà sous contrôle américain et c est certainement bien pour nous au final . Car le français est un piètre gestionnaire

