France-Le déficit commercial s'établit à €1,843 md fin janvier

Le déficit commercial de la France s'est établi à 1,843 milliard d'euros à fin janvier, montrent les données publiées mardi par le bureau des Douanes françaises.

À la fin du mois de décembre, le déficit s'élevait à 4,298 milliards d'euros (révisé de 4,843 milliards d'euros).

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)