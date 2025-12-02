 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 099,00
-0,02%
Indices
Chiffres-clés

France-Le déficit budgétaire s'élève à €136,2 mds à fin octobre
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 08:45

Le déficit du budget de l'Etat français s'est établi à 136,2 milliards d'euros fin octobre, selon les données publiées mardi par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Fin octobre 2024, le déficit s’élevait à 157,4 milliards d'euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Les Bourses européennes ouvrent prudemment
    information fournie par AFP 02.12.2025 09:07 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert sans tendance notable mardi, dans un climat de prudence sur les marchés, avant la publication d'indicateurs économiques cette semaine en Europe et aux Etats-Unis. Vers 8H05 GMT, Paris cédait 0,12%, Londres était stable ... Lire la suite

  • Un homme se prosterne devant le pape Léon XIV après une rencontre avec des jeunes à Bkerké, au nord de Beyrouth, le 1er décembre 2025 ( AFP / Giuseppe CACACE )
    Le pape célèbre une messe en plein air à Beyrouth, moment fort de sa visite
    information fournie par AFP 02.12.2025 08:57 

    Plus de 120.000 personnes sont attendues mardi à la messe en plein air présidée par Léon XIV à Beyrouth, moment fort de sa visite au Liban où il a délivré un message de paix et d'unité. Au dernier jour de son déplacement dans le pays meurtri par les conflits et ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 02.12.2025 08:54 

    * L'OREAL OREP.PA va "assurément" étudier une entrée au capital de la maison de couture italienne Armani et le groupe français de cosmétiques va commencer à y travailler "très bientôt", a déclaré lundi son directeur financier Christophe Babule lors d'une discussion ... Lire la suite

  • PUBLICIS GROUPE : La tendance baissière peut reprendre
    PUBLICIS GROUPE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.12.2025 08:50 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank