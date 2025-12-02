Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
France-Le déficit budgétaire s'élève à €136,2 mds à fin octobre
information fournie par Reuters•02/12/2025 à 08:45
Le déficit du budget de l'Etat
français s'est établi à 136,2 milliards d'euros fin octobre,
selon les données publiées mardi par le ministère de l'Économie,
des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.
Fin octobre 2024, le déficit s’élevait à 157,4 milliards
d'euros.
(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)
