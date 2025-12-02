France-Le déficit budgétaire s'élève à €136,2 mds à fin octobre

Le déficit du budget de l'Etat français s'est établi à 136,2 milliards d'euros fin octobre, selon les données publiées mardi par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Fin octobre 2024, le déficit s’élevait à 157,4 milliards d'euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)