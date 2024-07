France : le déficit budgétaire s'élève à 113,5 milliards d'euros à fin mai

Le solde des comptes spéciaux s'établit à -21,3 milliards d'euros à fin mai 2024, contre - 19,5 milliards d'euros à fin mai 2023, soit une dégradation de -1,8 milliard d'euros. Cette baisse est principalement portée par le compte de concours financiers "Avances aux collectivités territoriales" (-1 milliard d'euros) et les comptes de commerce (-0,6 milliard d'euros).

Les recettes non fiscales s'élèvent à 5,6 milliards d'euros à fin mai 2024, en hausse de +0,9 milliard d'euros par rapport à fin mai 2023. Cette hausse est principalement due au versement au budget général de l'excédent du fonds de réserve des retraites des agents de la Banque de France enregistré au titre de l'exercice 2023 (+0,8 milliard d'euros).

Au 31 mai 2024, les recettes du budget général (nettes des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État) s'établissent à 126,1 milliards d'euros contre 126,6 milliards d'euros à fin mai 2023.

(AOF) - Le solde général d’exécution de l’État au 31 mai 2024 s’établit à -113,5 milliards d'euros contre -107,2 milliards d'euros à fin mai 2023. Au 31 mai 2024, les dépenses du budget général (hors remboursements et dégrèvements d’impôts d’État1) s’établissent à 197,6 milliards d'euros contre 191 milliards d'euros à fin mai 2023, soit une hausse de 6,6 milliards d'euros. Cette évolution tient à une hausse des dépenses militaires, aux versements des crédits du plan d’investissement France 2030 aux opérateurs et aux mesures de revalorisation des salaires des enseignants.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.