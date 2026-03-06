France-Le décès d'un nourrisson en Gironde pas lié à une contamination à la céréulide-parquet

Le décès d'un nourrisson survenu le 8 janvier en Gironde n'est pas en lien avec les laits artificiels rappelés en France pour une potentielle contamination à la céréulide, une toxine qui peut provoquer vomissements et malaises chez les bébés, annonce vendredi le parquet de Bordeaux.

Un laboratoire spécialisé belge mandaté pour analyser des échantillons de poudre et de lait reconstitué avec lequel le bébé avait été alimenté entre le 5 et 7 janvier n'a pas mis en évidence de présence de céréulide, précise-t-il dans un communiqué.

Ces analyses, réalisées avec des seuils de détection plus sensibles que celles menées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) en France, ont été transmises au parquet de Bordeaux le 4 mars.

"En l’état des investigations, le décès du nourrisson n’apparaît donc pas en lien avec le lait artificiel qui a servi à son alimentation. L’enquête se poursuit, notamment sur le plan médicolégal, afin de déterminer l’origine de son décès", peut-on lire.

Plusieurs autres enquêtes sont en cours en France, sous l'égide du parquet de Paris et des parquets de Blois (Loir-et-Cher) et Angers (Maine-et-Loire) après le signalement de nourrissons décédés ou gravement malades.

(Sophie Louet avec Sybille de la Hamaide)