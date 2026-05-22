France : le climat des affaires se maintient à un bas niveau en mai

L'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'INSEE à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, reste stable à 94 en mai, en deçà de son niveau moyen de 100.

Par secteur d'activité, le climat des affaires se dégrade nettement dans le commerce de détail et plus légèrement dans les services. Il s'améliore un peu dans le bâtiment et le commerce de gros, et plus nettement dans l'industrie.

L'institut de statistiques précise également que les soldes sur les prix prévus augmentent de nouveau dans tous les secteurs, hormis les services, et que les perspectives générales d'activité se dégradent dans tous les secteurs, sauf dans l'industrie.

Par ailleurs, l'indicateur synthétique du climat de l'emploi perd trois points : à 92, il atteint son niveau le plus bas depuis la crise sanitaire, tiré à la baisse par une nouvelle dégradation du solde sur les effectifs prévus dans les services (hors intérim).