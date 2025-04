France : le climat des affaires recule légèrement, mais résiste selon ING

(AOF) - Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), le climat des affaires s’est replié d’un point au mois d’avril en France. L’indicateur qui le synthétise, élaboré à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs marchands, s’est établi à 96 points, en deçà de sa moyenne de longue période (100). Dans le détail des secteurs, le climat des affaires a rebondi dans l’industrie et les services, et a reculé dans le bâtiment et encore plus fortement dans le commerce de détail.

Les économistes d'ING ne s'inquiètent pas et estiment que cette statistique macro-économique a bien résisté dans un contexte de guerre commerciale. La banque d'origine néerlandaise indique même que les industriels sont nettement plus optimistes qu'ils ne l'étaient le mois passé. Les carnets de commande sont en hausse, comme les perspectives de production et la production passée. Seule l'incertitude ressentie a augmenté. Les entreprises françaises semblent même détendues, loin des tensions observées sur les marchés financiers.