France : la production manufacturière repart à la hausse en avril

(AOF) - En France, le PMI manufacturier s'est maintenu sous la barre du 50 du sans changement, signalant ainsi une dégradation continue de la conjoncture industrielle depuis février 2023, selon S&P. S’étant redressé de 48,5 en mars à 48,7 en avril, soit son plus haut niveau de la période de repli en cours, il n’indique toutefois qu’un taux de contraction marginal, le plus faible enregistré depuis plus de deux ans. Il était attendu à 48,2. "La production manufacturière française est repartie à la hausse pour la première fois depuis presque trois ans en avril", note S&P.

Les entreprises ayant mentionné une croissance de leur activité au cours du mois l'expliquent notamment par une reprise de leurs ventes, certaines ayant également indiqué avoir reconstitué leurs stocks. Selon les données sectorielles, la production en France a augmenté dans les sous-secteurs des biens de consommation et de biens d'équipement, et reculé dans celui des biens intermédiaires.

L'enquête met en évidence des signes de raffermissement de la demande sous-jacente. En effet, si le volume global des nouvelles commandes a continué de diminuer, la contraction a ralenti pour un cinquième mois consécutif et affiché son plus faible taux des trente-cinq derniers mois de repli. Cette atténuation de la contraction reflète notamment une croissance modérée des ventes dans le sous-secteur des biens de consommation.

La baisse des nouvelles commandes à l'export s'est atténuée en début de deuxième trimestre, la contraction ayant affiché son rythme le plus faible de la période de repli en cours, amorcée en début d'année 2022. Ce ralentissement reflète, là encore, une hausse des ventes à l'export dans le sous-secteur des biens de consommation.