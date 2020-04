Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-La procédure d'appel d'Amazon aura lieu la semaine prochaine Reuters • 17/04/2020 à 08:19









PARIS, 17 avril (Reuters) - Le directeur général d'Amazon France AMZN.O , Frédéric Duval, a annoncé vendredi que la procédure d'appel engagée contre une décision de justice l'obligeant à restreindre son activité en raison de l'épidémie de coronavirus, aurait lieu "la semaine prochaine". Saisi par l'Union syndicale Solidaires, le tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine) a imposé mardi au géant américain du commerce en ligne de se limiter aux produits d'alimentation, d'hygiène et de santé le temps d'évaluer les conditions de sécurité pour ses salariés dans ses entrepôts. "Je ne sais pas lorsque nous rouvrirons", a déclaré Frédéric Duval sur BFM Business. "Aujourd'hui nous avons deux procédures qui nous permettent de rouvrir, c'est la réévaluation des risques avec nos partenaires sociaux et l'accomplissement de cette tache là et deuxièmement la procédure d'appel qui aura lieu la semaine prochaine". "J'espère qu'au travers de ces deux procédures là, on trouvera un moyen de rouvrir", a-t-il ajouté. (Marine Pennetier, édité par Nicolas Delame)

