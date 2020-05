Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-La consommation d'électricité remonte progressivement-RTE Reuters • 19/05/2020 à 18:15









PARIS, 19 mai (Reuters) - La consommation française d'électricité remonte progressivement sous l'effet d'une reprise partielle de l'activité économique liée à la levée progressive des mesures de confinement mises en oeuvre pour freiner la propagation du coronavirus, selon des donnée publiées mardi par le gestionnaire des lignes à haute tension RTE. La consommation d'électricité pendant la semaine du 11 mai a été en moyenne 9% inférieure à celle habituellement constatée à cette période de l'année en France (hors week-end) alors que la baisse avait atteint jusqu'à 20% au plus fort de la crise, a précisé dans un communiqué RTE, filiale d'EDF EDF.PA , de la Caisse des Dépôts et de CNP assurances CNPP.PA . La reprise s'observe particulièrement dans le secteur de l'industrie manufacturière, avec une baisse de 25% au plus fort de la crise et un niveau aujourd'hui quasiment comparable à la situation précédant la mise en place des mesures de confinement. La consommation d'électricité dans le secteur des transports a en outre augmenté de plus de 25% entre la dernière semaine de confinement et la première semaine de levée partielle des restrictions. L'écart dans ce secteur par rapport à la semaine précédant la mise en place des mesures de confinement est désormais de l'ordre de 34% contre 57% au plus fort de la crise, a détaillé RTE. (Benjamin Mallet, édité par Bertrand Boucey)

