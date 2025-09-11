France : l'Insee relève sa prévision de PIB 2025

(AOF) - Selon l’Insee, le PIB de la France devrait progresser de 0,8 % cette année, contre une précédente estimation de +0,6 %. L’Institut national de la statistique et des études économiques précise que cette révision à la hausse est essentiellement due à quelques branches qui maintiennent l’activité à flot. Il cite notamment le tourisme, le marché de l’immobilier, l’aéronautique et l’agriculture.

Du côté des nouvelles moins encourageantes dans l'Hexagone, l'investissement redémarre un peu moins vite qu'ailleurs, les industriels perdent un peu plus de parts de marché et le climat des affaires se maintient en deçà de sa moyenne de long terme depuis l'été 2024.