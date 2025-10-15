France-L'inflation IPCH confirmée à 1,1% sur un an en septembre-Insee

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré à 1,1% sur un an en septembre, comme prévu initialement, selon les données définitives publiées mercredi par l'Insee.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient également à une hausse de l'indice IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, de 1,1% en septembre, après +0,8% en août.

Sur un mois, l'indice IPCH a reculé de 1,1%, conformément à la première estimation, et après +0,5% en août.

L'indice des prix à la consommation (IPC), l'inflation calculée selon les normes françaises, augmente pour sa part de 1,2% en septembre sur un an, après 0,9% en août.

Sur un mois, il recule de 1% après +0,4% en août.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)