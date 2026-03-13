France-L'inflation IPCH confirmée à 1,1% en février-Insee

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), est ressortie à 1,1% sur un an en février, selon les données définitives publiées vendredi par l'Insee.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une accélération de l'indice IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, à 1,1% en février après +0,4% en janvier.

Sur un mois, l'indice IPCH a avancé de 0,7%, moins qu'anticipé lors de la première estimation, et après -0,4% en janvier.

L'indice des prix à la consommation (IPC), l'inflation calculée selon les normes françaises, ressort pour sa part à 0,9% en février sur un an, moins qu'anticipé et après +0,3% en janvier.

"Cette hausse de l’inflation s’explique en grande partie par une baisse moins prononcée des prix de l’énergie (-2,9% après -7,6%), provoquée par un effet de base sur les prix de l’électricité qui avaient fortement reculé en février 2025", explique l'Insee dans un communiqué.

Sur un mois, l'IPC avance de 0,6% après -0,3% en janvier.

