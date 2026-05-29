France-L'inflation accélère à nouveau en mai avec les prix de l'énergie

(Actualisé avec détails, commentaires d'analyste)

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré à 2,8% sur un an en mai, tirée par une nouvelle hausse des prix de l'énergie, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee.

L'inflation s'est accélérée dans les principales économies depuis le début de la guerre en Iran, qui a provoqué une flambée des coûts énergétiques, le détroit d'Ormuz, essentiel à l'approvisionnement mondial en hydrocarbures, restant fermé de facto depuis fin février.

L'accélération des prix en France ressort toutefois légèrement inférieure aux prévisions, le consensus tablant sur un indice IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, à +2,9%, après une hausse de 2,5% en avril.

Sur un mois, l'indice IPCH ralentit à 0,1%, après +1,2% en avril et alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur +0,3%.

Aux normes françaises, l'indice des prix à la consommation ressortirait à 2,4% en mai en rythme annuel, après +2,2% en avril et en-dessous du consensus (+2,5%).

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation aux normes françaises augmenterait de 0,1% en mai après 1,0% en avril et moins que prévu par le consensus (+0,3%).

L'inflation énergétique, à 16,8% sur un an en mai, a encore progressé après 14,3% en avril, montre le communiqué de l'Insee.

"Comme en mars et en avril, la hausse de l'inflation s'expliquerait par l'accélération des prix de l'énergie, portée ce mois-ci par une hausse de ceux du gaz. Les prix des services accéléreraient sur un an, mais dans une moindre mesure", précise-t-il.

Sylvain Bersinger, économiste chez Bersingeco, souligne dans une note publiée vendredi qu'à ce stade le choc énergétique ne s'est pas diffusé au reste de l'économie, notant que l'inflation alimentaire reste faible et que la baisse des prix des produits manufacturés se poursuit.

"La guerre au Moyen-Orient conduit clairement à une hausse de l'inflation, mais l'ampleur du choc devrait être (au vu de la situation actuelle) nettement moins violent que dans les années 1970 et qu'en 2022", souligne-t-il.

Les chiffres préliminaires de l'inflation en Allemagne seront publiés vendredi à 12h00 GMT.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)