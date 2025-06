France: l'activité des services a de nouveau reculé en mai information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 10:01









(CercleFinance.com) - La contraction du secteur des services français s'est ralentie au mois de mai, mais ce phénomène s'est également accompagné d'un affaiblissement des perspectives d'activité, montrent les résultats définitifs des enquêtes PMI publiés ce mercredi.



L'indice PMI produit par HCOB s'est redressé de 47,3 en avril à 48,9 le mois dernier, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis décembre dernier et signalant la plus faible contraction de l'activité depuis le début de l'année.



L'indicateur se maintient toutefois en dessous de la barre des 50 points, prolongeant ainsi la tendance à la contraction du secteur observée depuis

septembre 2024.



Si HCOB indique qu'une 'reprise semble se profiler', la banque hambourgeoise souligne que les conditions générales de marché restent faibles, avec une demande qui s'est dégradée tant sur les marchés intérieurs qu'à l'étranger, quoiqu'à un rythme toutefois moins soutenu qu'en avril.



Parallèlement, les perspectives d'activité à douze mois se sont affaiblies par rapport au mois d'avril et ont affiché leur plus bas niveau depuis cinq ans, à en croire le rapport.





