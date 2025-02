France : l'activité dans le secteur privé bien inférieure aux attentes en février

(AOF) - Le secteur privé français a enregistré en février son plus fort recul depuis septembre 2023, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 44,5, selon une estimation flash, contre un consensus de 48 et 47,6 en janvier. Le PMI pour les services est passé de 48,2 à 44,5 entre janvier et février. Il était attendu à 48,8. Le PMI pour le secteur manufacturier est, lui, passé de 45 à 45,5 entre janvier et février. Il était attendu à 45,3.

"Les dernières données PMI Flash sur le secteur privé français ne laissent guère entrevoir la fin de la récession en France, l'indice PMI s'étant au contraire replié de plus de trois points par rapport à janvier pour signaler la plus forte contraction de l'économie française depuis septembre 2023. C'est en outre, de manière surprenante, le secteur des services, et non le secteur manufacturier, qui est à l'origine de ce dernier repli de l'indice", a commenté Tariq Kamal Chaudhry, économiste à la Hamburg Commercial Bank.