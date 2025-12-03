France : l'activité dans le privé en croissance, une première depuis août 2024

(AOF) - En France, l’activité dans le secteur des services est repassée en phase d’expansion au mois de novembre. Selon S&P Global, l’indice la mesurant est passé de 48 à 51,4 points, contre une prévision à 50,8 points. Il atteint ainsi son plus haut niveau depuis 15 mois. Pour l’ensemble du secteur privé, l’indice PMI de S&P Global s’est installé à 50,4 points, contre 47,7 en octobre et une estimation à 49,9 points. Il s’affiche au-dessus du seuil des 50 points, qui marque la frontière entre contraction et progression de l’activité, pour la première fois depuis août 2024.

Pour Jonas Feldhusen, économiste junior à la Hamburg Commercial Bank : " Les dernières données PMI HCOB sont enfin porteuses de bonnes nouvelles pour le secteur privé français, l'indice PMI composite s'étant en effet redressé en territoire positif en novembre, indiquant ainsi, pour la première fois depuis plus d'un an, une hausse de l'activité globale en France. Ce retour à la croissance a été porté par un net rebond de l'activité dans le secteur des services, la conjoncture étant en revanche demeurée défavorable dans le secteur manufacturier. De fait, la production manufacturière française a affiché sa plus forte baisse depuis neuf mois en novembre, tendance marquant un creusement de l'écart de performances entre les deux secteurs couverts par l'enquête ".