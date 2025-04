France Invest : le capital investissement renforce sa place dans le patrimoine des Français

(AOF) - Le capital investissement a poursuivi en 2024 son ouverture au grand public, selon la deuxième étude annuelle de France Invest sur le retail. Portée à 76% par l'assurance-vie, la collecte affiche une croissance de 29% à plus de 2,6 milliards d'euros par rapport à 2023. L'organisation professionnelle juge cette " dynamique d'autant plus notable qu'elle s'inscrit dans une année 2024 marquée par les incertitudes politiques et économiques ".

Les 117 fonds référencés dans l'étude sont jeunes : 3 ans et 7 mois en moyenne. Le segment des fonds dits evergreen, qui ouvrent souvent des possibilités de liquidité et de sortie, se renforce : 25 véhicules sont désormais proposés, dont 9 créés en 2024. " Ces fonds, adaptés aux attentes des distributeurs comme des épargnants ", concentrent aujourd'hui plus de 60% des encours, précise France Invest.

" L'intégration croissante du capital investissement dans les dispositifs d'épargne longue (assurance-vie, retraite, salariale) renforce sa place dans le patrimoine des Français ", souligne France Invest. " Cette tendance pourrait encore s'accentuer en 2025 avec l'intérêt grandissant des moins de 40 ans pour le capital-investissement et la mise en application de la loi Industrie Verte entrée en vigueur en octobre 2024 ".