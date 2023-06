France Invest: Bertrand Rambaud (Siparex) élu président

(AOF) - France Invest, association des investisseurs pour la croissance, annonce que Bertrand Rambaud succède à Claire Chabrier (Amundi) à sa Présidence, élu à l’unanimité pour un mandat de deux ans. Actuellement Président de Siparex Groupe, Bertrand Rambaud accompagne et finance les start-up, PME et ETI françaises depuis plus de 30 ans.

" Plus que jamais aujourd'hui, le capital-investissement joue un rôle essentiel pour accompagner les évolutions et transformations de notre économie et rendre nos entreprises plus solides, plus innovantes et créatrices de valeur partagée au cœur des territoires", a déclaré le nouveau président de France Invest.