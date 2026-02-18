France Inter rapporte que l'Autorité française de la concurrence a perquisitionné un opérateur de taxis parisien

L'Autorité de la concurrence a perquisitionné mardi le plus grand opérateur de taxis de Paris, G7, dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite d'une plainte déposée par la société de covoiturage Uber Technologies

UBER.N , a rapporté mercredi la station de radio française France Inter.

L'Autorité de la Concurrence, comme on l'appelle, a déclaré dans un communiqué qu'elle avait effectué des "inspections inopinées pour visiter et saisir des documents" dans une entreprise non identifiée du secteur du transport de personnes soupçonnée de pratiques anticoncurrentielles.

Un porte-parole de G7 n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Uber a en effet déposé une plainte auprès de l'Autorité de la Concurrence pour des pratiques anticoncurrentielles menées par G7, a déclaré un porte-parole à Reuters.