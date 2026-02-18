 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France Inter rapporte que l'Autorité française de la concurrence a perquisitionné un opérateur de taxis parisien
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 21:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Autorité de la concurrence a perquisitionné mardi le plus grand opérateur de taxis de Paris, G7, dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite d'une plainte déposée par la société de covoiturage Uber Technologies

UBER.N , a rapporté mercredi la station de radio française France Inter.

L'Autorité de la Concurrence, comme on l'appelle, a déclaré dans un communiqué qu'elle avait effectué des "inspections inopinées pour visiter et saisir des documents" dans une entreprise non identifiée du secteur du transport de personnes soupçonnée de pratiques anticoncurrentielles.

Un porte-parole de G7 n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Uber a en effet déposé une plainte auprès de l'Autorité de la Concurrence pour des pratiques anticoncurrentielles menées par G7, a déclaré un porte-parole à Reuters.

Valeurs associées

UBER TECH
72,690 USD NYSE +3,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank