France: hausse de 4% du chômage au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A augmente de 4,0 % (+113 800) au 4ème trimestre et de 3,7 % sur un an selon Dares.



Le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (catégorie B) diminue de 2,6 % par rapport au trimestre précédent, et sur la même période celui des personnes en activité réduite longue (catégorie C) est stable.



Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C augmente de 1,8 % sur ce trimestre (+92 100) et de 1,8 % sur un an indique Dares.



En moyenne au quatrième trimestre 2024, en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à France Travail et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5 215 800. Parmi elles, 2 927 800 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 2 288 100 exercent une activité réduite (catégories B, C).





