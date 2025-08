France: fort rebond de la production industrielle en juin information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 08:57









(Zonebourse.com) - En juin 2025 en France, la production rebondit fortement dans l'industrie manufacturière (+3,5% après -1,2% en mai), ainsi que dans l'ensemble de l'industrie (+3,8% après -0,7%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Ce fort rebond s'explique par une hausse exceptionnelle dans la construction aéronautique et spatiale, liée à un rattrapage de retards accumulés et à la levée de contraintes sur les chaînes d'approvisionnement pour certaines entreprises.



En outre, la production accélère nettement dans les industries extractives, énergie, eau, rebondit nettement dans les biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques, ainsi que dans la cokéfaction et le raffinage.





