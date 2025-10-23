 Aller au contenu principal
France : en octobre, le climat des affaires et le climat de l’emploi s’éclaircissent un peu
information fournie par AOF 23/10/2025 à 11:01

(AOF) - En France, en octobre 2025, l’indicateur synthétique du climat des affaires, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, gagne un point après cinq mois de stabilité. A 97, il reste néanmoins en deçà de sa moyenne de longue période (100) depuis juillet 2024. Le climat des affaires s'éclaircit nettement dans l'industrie et le commerce de détail mais s'assombrit dans les services et le bâtiment. En outre, en octobre 2025, l’indicateur synthétique de climat de l’emploi gagne trois points.

A 96, il reste néanmoins au-dessous de sa moyenne de longue période (100) depuis juillet 2024. Cette embellie résulte principalement du rebond du solde sur les effectifs prévus dans les services (hors intérim).

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

