France : en octobre, le climat des affaires et le climat de l’emploi s’éclaircissent un peu

(AOF) - En France, en octobre 2025, l’indicateur synthétique du climat des affaires, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, gagne un point après cinq mois de stabilité. A 97, il reste néanmoins en deçà de sa moyenne de longue période (100) depuis juillet 2024. Le climat des affaires s'éclaircit nettement dans l'industrie et le commerce de détail mais s'assombrit dans les services et le bâtiment. En outre, en octobre 2025, l’indicateur synthétique de climat de l’emploi gagne trois points.

A 96, il reste néanmoins au-dessous de sa moyenne de longue période (100) depuis juillet 2024. Cette embellie résulte principalement du rebond du solde sur les effectifs prévus dans les services (hors intérim).