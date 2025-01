France : en décembre 2024, les prix de production ralentissent sur un mois

(AOF) - En décembre 2024, les prix de production de l'industrie française ralentissent (+0,8% après +3% en novembre et +0,9% en octobre). Les prix de production ralentissent à la fois pour les produits destinés au marché français (+1% après +3,7%) et pour ceux destinés aux marchés extérieurs (+0,3% après +1,2% en novembre). Sur un an, les prix de production de l'industrie française sont en baisse pour le dix-huitième mois consécutif (-2,5% après -3,5% en novembre et -4,8% en octobre). Ils se situent environ 23% au-dessus de leur niveau moyen de 2021.

Hors énergie, les prix de production de l'industrie française augmentent légèrement sur un mois (+0,2% après une quasi-stabilité en novembre), et sont en hausse sur un an (+0,9% après +0,6% en novembre).