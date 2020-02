Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-EDF prié de revoir son plan de démantèlement de Fessenheim Reuters • 03/02/2020 à 15:15









PARIS, 3 février (Reuters) - L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a exhorté lundi EDF EDF.PA à revoir son programme de démantèlement de la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin), dont les deux réacteurs doivent être mis à l'arrêt dans le courant de l'année. "Après avoir instruit le plan de démantèlement de la centrale de Fessenheim et inspecté l'organisation mise en place par EDF pour préparer et piloter ce démantèlement, l'ASN demande à EDF de préciser son scénario de démantèlement et d'améliorer son organisation", écrit l'ASN dans un communiqué. La production doit cesser sur le réacteur n°1 à la fin du mois; à la fin juin pour Fessenheim 2. (Bate Felix, édité par Simon Carraud)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.66%