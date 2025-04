France : contraction plus importante que prévu du secteur privé en avril

(AOF) - Le secteur privé français a enregistré une contraction plus importante que prévu en avril, a indiqué S&P Global, selon une première estimation. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteur manufacturier et des services est ressorti à 47,3 en avril contre 48 en mars. Il était anticipé à 47,8. Dans le détail, le PMI pour le secteur des services a déçu en ressortant à 46,8 en avril contre un consensus de 47,7 et 47,9 en mars. Le PMI manufacturier est passé de 48,5 à 48,2 entre mars et avril. Il était anticipé à 47,9.

" Malgré un léger recul de l'indice par rapport au mois précédent, les données ne sont pas aussi catastrophiques qu'anticipé compte tenu de l'incertitude et des frictions affectant le commerce mondial et liées à la question des droits de douanes ", a commenté Jonas Feldhusen, économiste junior à la Hamburg Commercial Bank.

" Il est toutefois de plus en plus évident que le secteur privé français sera soumis à des pressions considérables au cours des prochains mois : la demande s'est fortement affaiblie et l'indice des perspectives d'activité à douze mois s'est replié en dessous du seuil de croissance, tendance reflétant très clairement l'assombrissement des perspectives de commerce mondial ".