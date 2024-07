France : contraction conforme aux attentes du secteur manufacturier en juin

"On s'inquiétera notamment de la réaccélération de l'inflation observée en juin dans le secteur manufacturier français. Si les prix des achats et les prix de vente ont augmenté dans les trois sous-secteurs étudiés, la hausse particulièrement marquée des prix des achats dans celui des biens intermédiaires préfigure un renforcement général des pressions inflationnistes dans l'ensemble du secteur", a commenté Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank.

"L'activité manufacturière de la deuxième plus grande économie de la zone euro a été tirée à la baisse par une nouvelle diminution du volume global des nouvelles commandes en juin, tendance que les répondants à l'enquête attribuent généralement à un environnement défavorable à la demande", a explique S&P Global. "En outre, le volume des nouvelles commandes a diminué simultanément dans les trois sous-secteurs couverts par l'enquête pour la première fois depuis janvier dernier".

