France: baisse de nombre de demandeurs d'emploi au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 12:10









(Zonebourse.com) - France Travail annonce que 5 612 100 personnes étaient inscrites en catégories A, B, C en France hors Mayotte au 2e trimestre 2025, en baisse de 2,2 % sur trois mois (-126 000). En France métropolitaine, ce nombre atteint 5 328 400.



La catégorie A (demandeurs d'emploi sans activité) recule de 5,7 % ce trimestre (-195 700), mais progresse de 6,6 % sur un an. L'activité réduite (catégories B, C) concerne 2 399 700 personnes.



Le nombre total d'inscrits en catégories A à E (hors attente d'orientation et parcours social) s'établit à 6 353 400, en baisse trimestrielle de 2,2 % mais en hausse annuelle de 3,4 %.



Deux nouvelles catégories créées en janvier 2025 regroupent 111 800 inscrits en parcours social (F) et 887 800 en attente d'orientation (G), données non corrigées des variations saisonnières.



Sur un périmètre excluant les effets d'inscription automatique (hors bénéficiaires du RSA, jeunes en Pacea, CEJ ou AIJ), les inscrits en catégorie A reculent de 3,9 % sur le trimestre, mais progressent de 6,0 % sur un an.





