France-€20 mds pour recapitaliser des entreprises, dit Le Maire

PARIS, 10 avril (Reuters) - L'Etat français est prêt à consacrer 20 milliards d'euros à l'aide à des entreprises publiques ou privées mises en difficulté par la crise liée à l'épidémie de coronavirus, a déclaré vendredi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Interrogé sur Europe 1, il a expliqué que cette enveloppe était allouée pour l'instant au compte d'affectation spéciale du Trésor placé sous l'autorité de l'Agence des participations de l'Etat mais qu'il pouvait être utilisé rapidement pour soutenir par exemple le groupe de transport aérien Air France-KLM AIRF.PA . "Nous avons décidé d'abonder ce fonds, de mettre 20 milliards sur ce compte d'affectation spéciale, justement pour pouvoir soutenir, en capital, toutes les entreprises qui pourraient en avoir besoin, publiques ou privées", a-t-il dit. "Et concernant Air France, nous nous tenons prêts, au moment venu, sans doute rapidement, à intervenir pour soutenir Air France et faire en sorte que ce qui est un fleuron industriel français (...) puisse être soutenu le moment venu et se redresser rapidement." (Marc Angrand, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -0.30%