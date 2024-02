Franc suisse : pas de nouvelle appréciation à venir selon J. Safra Sarasin

(AOF) - "L'appréciation significative du franc suisse ces dernières années a joué un rôle clé dans la modération des pressions inflationnistes découlant des chocs d'approvisionnement qui ont secoué l'économie mondiale", affirme J. Safra Sarasin dans une note publiée ce vendredi. Cette situation a permis à la Banque Nationale Suisse (BNS) d’adopter une politique de resserrement monétaire "moins sévère que celle de la Banque Centrale Européenne ou de la Banque d'Angleterre", ce qui a conduit à une hausse "beaucoup moins prononcée" des rendements obligataires nationaux.

"En conséquence, les emprunteurs en francs suisses bénéficient à nouveau de taux d'intérêt sur les marchés de capitaux suisses nettement inférieurs à ceux de la zone euro, un avantage qui avait disparu depuis quelques années".

La BNS s'opposera en revanche probablement à une nouvelle appréciation du franc, prévoit l'analyste, car la forte appréciation du taux de change réel du franc suisse, principalement au cours des 12 derniers mois, "constitue un vent contraire majeur pour l'industrie manufacturière suisse orientée vers l'exportation". L'intervention sur le marché des changes pour affaiblir le franc suisse semble être la meilleure option pour la BNS à l'heure actuelle, "étant donné la tension persistante sur le marché du travail et la résilience du secteur des services".

Les actions suisses ont "pris du retard par rapport à leurs homologues internationaux", et la forte appréciation du franc suisse en 2023 a constitué un frein majeur, "expliquant entièrement la baisse des estimations consensuelles des bénéfices pour l'ensemble de l'année 2023".

"Nous ne nous prévoyons pas une appréciation supplémentaire du franc suisse en termes réels cette année", annonce J. Safra Sarasin: les actions suisses présentent donc pour lui "un intérêt certain à court et long terme, particulièrement dans un contexte de taux d'intérêt structurellement plus élevés", d'autant plus que les actions suisses "offrent le rendement en dividendes le plus attractif depuis au moins 10 ans".