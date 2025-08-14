Foxconn voit son bénéfice bondir, porté par l'essor des serveurs IA
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 12:45
Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint 1790 milliards TWD (environ 50,8 milliards EUR), en hausse de 16% par rapport à l'an dernier. L'EBIT ajusté (résultat opérationnel) a progressé de 27% à 56,6 milliards TWD (1,6 milliard EUR), tandis que la marge opérationnelle s'est établie à 3,16%, contre 2,88% un an plus tôt.
Sur l'ensemble du premier semestre 2025, le bénéfice net atteint 86,5 milliards TWD (environ 2,45 milliards EUR), soit une progression de 52% par rapport à 2024. Le chiffre d'affaires semestriel ressort en hausse de 20% à 3 440 milliards TWD (97,6 milliards EUR), et l'EBIT semestriel grimpe de 27% à 103,1 milliards TWD.
La directrice générale, Kathy Yang, a confirmé une forte dynamique au troisième trimestre, période de haute saisonnalité, notamment dans les segments cloud et électronique grand public intelligente. Elle a indiqué que le chiffre d'affaires des serveurs IA devrait bondir de plus de 170% sur un an, avec des livraisons de racks multipliées par trois par rapport au trimestre précédent. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires lié aux serveurs IA dépassera le seuil du trillion TWD, assure la société.
'Dans cette vague IA, notre objectif est d'aider nos clients à saisir cette opportunité en forte croissance', a déclaré Kathy Yang, évoquant un marché en pleine transformation structurelle tiré par la demande en puissance de calcul.
Le groupe maintient sa prévision de 'croissance significative' pour l'année, malgré des incertitudes liées à la géopolitique, aux tarifs douaniers et aux taux de change.
