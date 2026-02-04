 Aller au contenu principal
Fox dépasse ses estimations de recettes trimestrielles
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fox Corp FOXA.O a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires trimestriel mercredi , soutenu par la demande de publicité sur ses réseaux d'information et de sport et la croissance du service de streaming financé par la publicité, Tubi.

La société a déclaré des revenus de 5,18 milliards de dollars au deuxième trimestre, par rapport aux estimations de 5,06 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

