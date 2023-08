Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fortum: l'UE valide une opération sur Telge Energi AB information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 12:40









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Telge Energi AB par Fortum Markets AB, tous deux suédois.



Telge Energi fait partie du groupe suédois Telge, actuellement détenu par la municipalité suédoise de Södertälje. Elle est active dans la vente au détail d'électricité produite à partir de sources renouvelables aux ménages et aux petits clients industriels et commerciaux.



Les activités de Telge Energi et de Fortum Markets se chevauchent dans la vente au détail d'électricité aux ménages et aux petits clients industriels et commerciaux.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de son impact limité sur les marchés concernés.





