 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fortnite revient sur Google Play dans le monde entier après une révision des structures de facturation et de frais de la boutique d'applications
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 19:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, du contexte)

Le jeu vidéo populaire Fortnite d'Epic Games reviendra sur Google Play Store dans le monde entier, a déclaré la société mercredi, après que le magasin d'applications a mis en œuvre des changements majeurs, y compris des frais moins élevés et une flexibilité dans la façon dont les développeurs gèrent les transactions dans leurs applications.

Google GOOGL.O a annoncé séparément mercredi qu'il permettrait désormais aux développeurs d'applications mobiles d'utiliser leurs propres systèmes de facturation en plus de celui de Google Play, et de guider les utilisateurs vers leurs propres sites web pour les achats.

Le géant de la technologie a déclaré qu'il réduisait également les frais de service pour les achats in-app, parmi d'autres modifications de sa structure tarifaire.

Fortnite a été retiré de Google Play en 2020 après qu'Epic a introduit un système de paiement direct qui contournait la facturation de Google, déclenchant une bataille juridique sur les frais et les règles de distribution des applications.

Google et Epic ont annoncé un accord à la fin de l'année dernière, et Fortnite est déjà revenu sur le Google Play Store aux États-Unis en décembre.

Valeurs associées

ALPHABET-A
303,6500 USD NASDAQ +0,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank