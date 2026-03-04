Fortnite revient sur Google Play dans le monde entier après une révision des structures de facturation et de frais de la boutique d'applications

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, du contexte)

Le jeu vidéo populaire Fortnite d'Epic Games reviendra sur Google Play Store dans le monde entier, a déclaré la société mercredi, après que le magasin d'applications a mis en œuvre des changements majeurs, y compris des frais moins élevés et une flexibilité dans la façon dont les développeurs gèrent les transactions dans leurs applications.

Google GOOGL.O a annoncé séparément mercredi qu'il permettrait désormais aux développeurs d'applications mobiles d'utiliser leurs propres systèmes de facturation en plus de celui de Google Play, et de guider les utilisateurs vers leurs propres sites web pour les achats.

Le géant de la technologie a déclaré qu'il réduisait également les frais de service pour les achats in-app, parmi d'autres modifications de sa structure tarifaire.

Fortnite a été retiré de Google Play en 2020 après qu'Epic a introduit un système de paiement direct qui contournait la facturation de Google, déclenchant une bataille juridique sur les frais et les règles de distribution des applications.

Google et Epic ont annoncé un accord à la fin de l'année dernière, et Fortnite est déjà revenu sur le Google Play Store aux États-Unis en décembre.