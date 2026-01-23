Fortinet progresse après que TD Cowen l'a relevé à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 janvier - ** Les actions de l'entreprise de cybersécurité Fortinet FTNT.O augmentent de 2,9 % à environ 79,9 $ dans les échanges de pré-marché
** TD Cowen fait passer la note de la société de "hold" à "buy"; maintient le PT à $100
** La société de courtage dit qu'elle voit son estimation de facturation pour l'année fiscale 26 à 11,6 % révisée à la hausse sur la base de dépenses stables, l'IA ne remplaçant pas les logiciels de sécurité, mais les augmentant plutôt
** 11 des 43 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 29 comme "conservée" et trois comme "vendue"; leur PT médian est de 86 $ - données LSEG
** Les actions ont baissé d'environ 16,2 % en 2025
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer