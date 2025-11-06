Fortinet prévoit un chiffre d'affaires faible pour le quatrième trimestre, ses actions chutent de 12 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fortinet FTNT.O a prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre légèrement inférieur aux estimations de Wall Street mercredi, les clients réduisant leurs dépenses dans un contexte d'incertitude économique plus large.

L'inflation persistante et les taux d'intérêt élevés incitent les entreprises à réduire leurs dépenses informatiques et à retarder les nouvelles commandes, ce qui pèse sur les entreprises de cybersécurité telles que Fortinet.

Les actions de la société ont chuté de près de 12 % dans les échanges prolongés.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 1,83 à 1,89 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, le point médian étant légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes (1,88 milliard de dollars), selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise californienne passe à un modèle d'abonnement et intègre l'IA générative dans ses produits à mesure que la demande de sécurité dans le nuage augmente.

La société, qui propose des produits de cybersécurité intégrés, notamment des pare-feu, des systèmes de prévention des intrusions et une protection contre les menaces dans le cloud, a déclaré un chiffre d'affaires de 1,72 milliard de dollars au troisième trimestre, dépassant l'estimation de 1,70 milliard de dollars.

Sur une base ajustée, la société a gagné 74 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation de 63 cents.

L'entreprise de cybersécurité est en concurrence avec des sociétés telles que Palo Alto Networks, Cisco Systems et Check Point Software Technologies.