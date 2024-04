Forte progression des résultats annuels 2023

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste de l’ingénierie robotique et des équipements industriels pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à l’international, publie ses résultats annuels 2023, caractérisés par une poursuite de la progression de la marge brute et de la rentabilité opérationnelle sur l’année.

Les comptes annuels ont été arrêtés lors du Conseil d’administration du 9 avril 2024 et audités par les commissaires aux comptes.



Normes françaises, audités

En M€, au 31 décembre Rappel

2021 2022 2023 VAR

22/23



Chiffre d’affaires 10 195 14 592 14 502 ~stable

Marge brute (1) 5 997 7 635 8 163 +6,9%

En % du chiffre d’affaires 59% 52% 56% +4 pts

EBITDA 56 1 664 2 102 +26,3%

En % du chiffre d’affaires 0,5% 11,4% 14,5% +3,1 pts

Résultat d'exploitation (882) 600 1 173 +95,5%

Résultat net (part du groupe) (1 530) (376) 114 +490 K€

(1) hors production immobilisée



En 2023, accélération de la dynamique commerciale vers le marché de la céramique technique à forte valeur ajoutée

En 2023, Cerinnov Group enregistre un chiffre d’affaires consolidé stable par rapport à 2022. Cette stabilité s’explique par des délais d’approvisionnement allongés qui n’ont pas permis de livrer et de facturer l’ensemble des commandes qui étaient anticipées sur l’exercice. Sans ce décalage de commandes lié à des facteurs exogènes, le chiffre d’affaires serait ressorti en croissance sur la période.