FORTE PROGRESSION DE L’ACTIVITE EN 2022



• CA 2022 : 55,7 M€ (+23,6%)

• CA INTERNATIONAL : +41,8%

• POURSUITE DE LA CROISSANCE AU T4 2022

• PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES EN 2023







En 2022, Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), fournisseur et créateur d’écosystèmes énergétiques intelligents, a réalisé un chiffre d’affaires de 55,7 M€ en hausse de 23,6% par rapport à 2021. Cette performance valide l’orientation stratégique initiée par le Groupe axée d’une part, sur le développement d’offres innovantes écoénergétiques adaptées aux nouvelles tendances du marché et d’autre part, sur l’accélération de l’expansion commerciale à l’international.

Au 4ème trimestre, l’activité s’établit à 12,8 M€ en progression de 10,7%. La croissance a principalement été portée par la forte dynamique de l’export (+32,2%) à 6,9 M€ où le Groupe regagne des parts de marché, notamment en Pologne et au Maroc. La hausse est également portée par l’augmentation constante de la demande de pompes à chaleur air/eau (segment en augmentation de 154,8% à 4,4 M€ vs 1,7 M€ au T4 2021).