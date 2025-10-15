 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 250,15
+1,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Forte croissance du trafic trimestriel chez Vinci Airports, tiré par l'Asie & Amériques
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 18:17

VINCI Airports a enregistré une forte croissance du trafic au troisième trimestre, avec 94 millions de passagers accueillis, en augmentation de +4,2 % par rapport à l'année précédente, soit 3,8 millions de voyageurs supplémentaires.

L'été 2025 a été caractérisé par une bonne performance dans la plupart des aéroports. Les taux élevés de remplissage et une offre de sièges en hausse des compagnies aériennes ont favorisé cette expansion.

Dans le détail, au Portugal, la saison estivale a été marquée par une croissance solide du trafic à Lisbonne, et plus encore à Porto, Faro et Funchal (+7 % en moyenne sur ces 4 plateformes).

La forte demande estivale au Japon, illustrée par l'augmentation des taux de remplissage en dépit d'une offre en sièges accrue, a été stimulée par la tenue de l'Exposition Universelle à Osaka. Les liaisons avec la Chine ont été très fréquentées (+51 % par rapport à 2024 ; +24 % par rapport à 2019), grâce à l'augmentation significative des vols proposés par les compagnies aériennes chinoises.

Le Mexique progresse nettement, notamment Monterrey (+15%), et le Brésil affiche une hausse à deux chiffres. Le Royaume-Uni pâtit d'une réduction de sièges (Gatwick, Belfast), tandis que la France (Nantes, Lyon) tient bien en août.

Dans les deux dernières acquisitions du réseau VINCI Airports, à Édimbourg comme à Budapest, la progression du trafic a été remarquable, portée par les destinations d'Europe de l'Ouest et du pourtour méditerranéen.

Valeurs associées

VINCI
120,400 EUR Euronext Paris +0,80%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 15 octobre 18:30

    Ces concessions remplaceront opportunément celles des autoroutes si celles-ci sont remises en cause.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank