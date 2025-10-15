Forte croissance du trafic trimestriel chez Vinci Airports, tiré par l'Asie & Amériques
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 18:17
L'été 2025 a été caractérisé par une bonne performance dans la plupart des aéroports. Les taux élevés de remplissage et une offre de sièges en hausse des compagnies aériennes ont favorisé cette expansion.
Dans le détail, au Portugal, la saison estivale a été marquée par une croissance solide du trafic à Lisbonne, et plus encore à Porto, Faro et Funchal (+7 % en moyenne sur ces 4 plateformes).
La forte demande estivale au Japon, illustrée par l'augmentation des taux de remplissage en dépit d'une offre en sièges accrue, a été stimulée par la tenue de l'Exposition Universelle à Osaka. Les liaisons avec la Chine ont été très fréquentées (+51 % par rapport à 2024 ; +24 % par rapport à 2019), grâce à l'augmentation significative des vols proposés par les compagnies aériennes chinoises.
Le Mexique progresse nettement, notamment Monterrey (+15%), et le Brésil affiche une hausse à deux chiffres. Le Royaume-Uni pâtit d'une réduction de sièges (Gatwick, Belfast), tandis que la France (Nantes, Lyon) tient bien en août.
Dans les deux dernières acquisitions du réseau VINCI Airports, à Édimbourg comme à Budapest, la progression du trafic a été remarquable, portée par les destinations d'Europe de l'Ouest et du pourtour méditerranéen.
Valeurs associées
|120,400 EUR
|Euronext Paris
|+0,80%
A lire aussi
-
Le groupe de vente en ligne Showroomprivé a annoncé mercredi avoir signé une lettre d'intention pour la cession de sa participation majoritaire de 52,75% dans la plateforme The Bradery, à ses deux dirigeants et fondateurs, Timothée Linyer et Edouard Caraco. Showroomprivé ... Lire la suite
-
Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. Le prix moyen de vente de l’huile s’est établi ... Lire la suite
-
La plateforme de vente en ligne Temu et La Poste ont annoncé mercredi la signature d'un accord cadre renforçant leur partenariat au niveau de la distribution des colis, à l'heure où l'offensive en France de Shein, autre mastodonte asiatique de l'e-commerce, fait ... Lire la suite
-
Un dernier obstacle avant d'entamer l'examen du budget: deux motions de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, l'une de LFI et l'autre du RN, seront débattues par les députés jeudi matin, et devraient être rejetées, dans un scrutin serré, faute de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer