Forte croissance du chiffre d’affaires et ouverture du marché nord-américain en 2021

Chiffre d’affaires 2021 : 12,3 millions d’euros (non audité)

• Hausse de 29,6 % du chiffre d’affaires consolidé

• 145 GWh de biométhane injecté

• Augmentation de 26,7 % de la production de biométhane

• Amélioration de 18 % du rendement des unités en exploitation

• Huit nouveaux contrats WAGABOX® signés (dont trois à l’international).

Le groupe Waga Energy a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 12,3 millions d’euros (non audité), en hausse de 29,6 % par rapport à l’année 2020. Cette hausse résulte de l’augmentation de la production de biométhane et de la vente d’équipements de cryogénie au groupe Air Liquide. L’essentiel des revenus provient de contrats à long terme, garantis par un tarif avec obligation d’achat.

Les dix unités WAGABOX® en exploitation ont produit 145 GWh de biométhane, soit 26,7 % de plus qu'en 2020. Cette augmentation s’explique par les progrès réalisés dans l’exploitation des unités et par le fonctionnement en année pleine des trois unités démarrées en 2020. Ces progrès ont permis d’augmenter la production de 18 % et généré 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires additionnel.

Waga Energy a signé huit nouveaux contrats WAGABOX® en 2021, dont cinq en France, deux au Canada et un aux États-Unis, ouvrant de nouvelles perspectives de développement international. Fin 2021, dix unités WAGABOX® étaient en exploitation et onze en construction.